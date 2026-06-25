श्रद्धा कपूर का इन 5 फिल्मों को ठुकराने का फैसला बना चर्चा का विषय

श्रद्धा कपूर ने इन फिल्मों में काम करने से किया था इनकार, एक तो हुई सुपरहिट

लेखन अंशिका शुक्ला 10:39 am Jun 25, 202610:39 am

क्या है खबर?

श्रद्धा कपूर जल्द ही बायोपिक फिल्म 'ईथा' में नजर आने वाली हैं। फिल्म के टीजर को दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है। 'तीन पत्ती' से करियर की शुरुआत करने वाली श्रद्धा ने कई सफल फिल्मों में काम कर अपनी अलग पहचान बनाई। आज वह इंडस्ट्री की पसंदीदा अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। हालांकि, अपने करियर के दौरान उन्होंने कई बड़ी फिल्मों के ऑफर को ठुकराए हैं। आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में।