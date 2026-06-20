शाहिद कपूर की आखिरी 5 फिल्मों का हाल कैसा रहा? जानिए कितनी रही हिट

#3, #4 & #5

'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया', 'जर्सी' और 'कबीर सिंह'

साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में शाहिद और कृति सैनन मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म ने 75 करोड़ के बजट में 133 करोड़ रुपये कमाए थे। दूसरी ओर 'जर्सी' 2022 में आई थी। मृणाल ठाकुर और शाहिद की ये फिल्म 27 करोड़ की कमाई करके फ्लॉप साबित हुई थी। 2019 में आई 'कबीर सिंह' शाहिद के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। इसने 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।