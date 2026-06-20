शाहिद कपूर की आखिरी 5 फिल्मों का हाल कैसा रहा? जानिए कितनी रही हिट
क्या है खबर?
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहिद कपूर की फिल्म 'कॉकटेल 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। लोग इस फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं। ये फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है। फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर शानदार हुई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि ये आगे भी शानदार प्रदर्शन जारी रखेगी। ऐसे में आइए इससे पहले जानते हैं शाहिद की पिछली 5 फिल्मों का कैसा रहा हाल।
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'ओ रोमियो' और 'देवा'
2026 में आई फिल्म 'ओ रोमियो' में शाहिद के साथ तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिका में थीं। इसने बॉक्स ऑफिल पर लगभग 92 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जबकि फिल्म का बजट लगभग 130 करोड़ रुपये था। उधर 'देवा' 2025 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शाहिद के साथ पूजा हेगड़े की जोड़ी लोगों को पसंद आई थी। हालांकि, ये फिल्म औसत रही थी। इसने 50 करोड़ के बजट में 51 करोड़ रुपये कमाए थे।
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'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया', 'जर्सी' और 'कबीर सिंह'
साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में शाहिद और कृति सैनन मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म ने 75 करोड़ के बजट में 133 करोड़ रुपये कमाए थे। दूसरी ओर 'जर्सी' 2022 में आई थी। मृणाल ठाकुर और शाहिद की ये फिल्म 27 करोड़ की कमाई करके फ्लॉप साबित हुई थी। 2019 में आई 'कबीर सिंह' शाहिद के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। इसने 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।