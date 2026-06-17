'कॉकटेल 2' से 'बंधु 2.0' गाना जारी, शाहिद-कृति और रश्मिका ने किया धमाकेदार डांस

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रीमेक गाने के दीवाने हुए फैंस, तारीफों की आई बाढ़

'बंधु 2.0' गाने को कविता सेठ और नीरज श्रीधर ने मिलकर आवाज दी है। इरशाद कामिल ने इसके बोल लिखे हैं और प्रीतम ने संगीत दिया है। गाने का निर्देशन अमर कौशिक ने किया है। गाने की शुरुआत में शाहिद मजेदार अंदाज में कहते हैं, 'रीमेक गाना मत करो, जनता ट्रोल कर देगी।' हालांकि कृति और रश्मिका उनकी नहीं सुनती और गाने पर डांस करती हैं। उधर गाना जारी होते ही फैंस इसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं।