शाहरुख खान बने मर्सिडीज-बेंज V-क्लास के मालिक, कीमत जानकर लगेगा झटका

कीमत

मर्सिडीज-बेंज V-क्लास की कीमत और फीचर

टाइम्स नाउ के मुताबिक, 30 मार्च की सुबह काले रंग की मर्सिडीज-बेंज V-क्लास को शाहरुख के किराए के घर, पूजा कासा के बाहर खड़ी देखा गया। दरअसल, उनके 'मन्नत' वाले घर में नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। भारत में मर्सिडीज-बेंज V-क्लास को मार्च, 2026 में उतारा गया है। कंपनी ने पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट 1.4 करोड़ रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। इसमें 7 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और ISOFIX एंकर जैसे कई सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं।