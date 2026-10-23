सामंथा रुथ प्रभु मुख्यमंत्री विजय को मानती हैं अपना 'लकी चार्म', बांधें तारीफों के पुल

सामंथा ने विजय के राजनीतिक सफर के बारे में भी बात की।

अभिनेत्री ने कहा, "एक इंसान के तौर पर विजय प्रेरणा के स्रोत हैं। करोड़ों प्रशंसक होने के बावजूद, शांत रहकर, एकाग्रता के साथ और पर्दे के पीछे रहकर कड़ी मेहनत करते हुए उन्होंने एक नेता बनने और शासन-कार्य संभालने का रास्ता चुना।"

उनके हिसाब से विजय ने राजनीती में उतरने का बिलकुल सही समय चुना है। इस बातचीत से सामंथा का विजय के प्रति सम्मान साफ झलकता है।