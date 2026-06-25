सैफ अली खान और फरहान अख्तर ने गुपचुप कर ली पूरी तैयारी, अब होगा महा-धमाका

रिपोर्ट

दर्शकों को बांधकर रखने आ रही ये नई सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म

वैराइटी इंडिया के मुताबिक, आधुनिक हिंदी सिनेमा को एक नया रूप देने वाली फिल्म 'दिल चाहता है' के पूरे 25 साल बाद सैफ-फरहान बीच एक नया प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। सैफ अब रितेश सिधवानी और फरहान के प्रोडक्शन बैनर 'एक्सेल एंटरटेनमेंट' की एक थ्रिलर फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे जुड़ी बड़ी जानकारियां गुप्त रखी गई हैं, पर इतना जरूर है कि ये एक बेहद रोमांचक और बांधकर रखने वाली थ्रिलर फिल्म होगी।