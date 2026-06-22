'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग पूरी हुई

'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग पूरी, रोहित शेट्‌टी ने दर्शकों को दिया ये खास संदेश

लेखन ज्योति सिंह 06:11 pm Jun 22, 202606:11 pm

क्या है खबर?

रोहित शेट्‌टी का स्टंट आधारित रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' दर्शकों के बीच लौटने को तैयार है। शो की शूटिंग पिछले काफी समय से दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में चल रही थी, जो अब पूरी हो चुकी है। इस जानकारी को खुद रोहित ने अपने दर्शकों के साथ सोशल मीडिया पर साझा किया है और उन्हें शो को लेकर एक खास संदेश भी दिया है। वहीं प्रतियोगियों ने भी शूटिंग से जुड़े दिल छू लेने वाले पल साझा किए।