बिग बॉस 20: अपने घर पर हुई फायरिंग पर रोहित शेट्टी ने तोड़ी चुप्पी, वीडियो वायरल

इस साल के फरवरी महीने में रोहित के जुहू स्थित घर पर 5 राउंड फायर किए गए थे। उन्होंने 'बिग बॉस' के हालिया एपिसोड के दौरान, घटना का सीधे तौर पर जिक्र किए बिना, इसके बारे में बात की।

रोहित ने यंग डीएसए, स्काउट ओपी और आसिफ खाने को गुंडों जैसे अन्य प्रतियोगियों की तरफ बढ़ने की आदत बदलने की सलाह दी। उन्होंने कहा, "यहां हमारे घर पर गोलियां चल रही हैं, तुम क्या गैंगस्टर बनकर घूम रहे हो?"