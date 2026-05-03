बॉक्स ऑफिस पर 'राजा शिवाजी' का जलवा, रितेश देशमुख की फिल्म ने 2 दिन में की रिकॉर्डतोड़ कमाई मनोरंजन May 03, 2026

रितेश देशमुख की महात्वाकांक्षी मराठी फिल्म 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर अपनी सफलता का परचम लहरा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम और जीवन पर आधारित इस फिल्म ने महज 2 दिनों में देशभर में 25.25 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार कर लिया है। हालांकि, पहले दिन की धमाकेदार ओपनिंग के बाद दूसरे दिन कमाई के आंकड़ों में थोड़ी कमी जरूर देखी गई, लेकिन दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ और वे बड़ी संख्या में सिनेमाघरों तक पहुंचे। किसी भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्म के लिए इस तरह की मजबूत शुरुआत को वाकई एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।