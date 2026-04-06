रेमो डिसूजा ने एक और डांस फिल्म पर काम शुरू किया

रेमो डिसूजा लेकर आएंगे 'ABCD 3'? सिनेमा में फिर दिखाएंगे डांस की दीवानियत

लेखन ज्योति सिंह 04:50 pm Apr 06, 202604:50 pm

क्या है खबर?

रेमो डिसूजा सिर्फ कोरियोग्राफी में नहीं, बल्कि फिल्म निर्माता के तौर पर भी अपनी धाक जमा चुके हैं। 2013 में, उन्होंने 'एनी बॉडी कैन डांस' (ABCD) फिल्म बनाकर दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। इसके बाद सीक्वल और फिर वरुण धवन अभिनीत 'स्ट्रीट डांसर' लेकर आए। हालिया अपडेट के अनुसार, रेमो एक बार फिर डांस की दीवानियत को फिल्मी पर्दे पर दिखाने वाले हैं। उन्होंने एक और डांस फिल्म पर काम शुरू कर दिया है, जिसका संभावित नाम 'ABCD 3' होगा।