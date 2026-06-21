'कॉकटेल 2' देख ली? अब रश्मिका मंदाना की इन 5 फिल्मों पर रहेगी सबकी नजर
क्या है खबर?
रश्मिका मंदाना साउथ और बॉलीवुड दोनों फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी हैं। उनकी नई फिल्म 'कॉकटेल 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और दर्शक इसे खूब पसंद कर रहे हैं। रश्मिका की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते उनकी आगामी फिल्मों को लेकर भी काफी उत्साह है। आने वाले समय में वो कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं, जिनसे फैंस को उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में।
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'रणबाली' और 'मायसा'
रश्मिका की फिल्म 'रणबाली' 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में वो अपने पति और अभिनेता विजय देवरकोंडा के साथ दिखाई देंगी। जानकारी के मुताबिक, ये फिल्म 1870 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है। रश्मिका की तेलुगू फिल्म 'मायसा' अक्टूबर, 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में रश्मिका एक बिल्कुल नए और दमदार किरदार में नजर आएंगी।
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'एनिमल पार्क', 'पुष्पा 3: द रैम्पेज' और 'AA22xA6'
'एनिमल पार्क' में रश्मिका अहम किरदार में नजर आएंगी। इस फिल्म की शूटिंग 2027 में शुरू होगी, वहीं इसकी रिलीज डेट का अभी ऐलान नहीं हुआ है। निर्माता 'पुष्पा' का तीसरा भाग बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म में रश्मिका और अल्लू अर्जुन साथ दिखाई देंगे। ये फिल्म 2028 में आ सकती है। एटली के निर्देशन में बन रही फिल्म 'AA22xA6' में रश्मिका और अल्लू मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इसकी रिलीज तारीख अभी सामने नहीं आई है।