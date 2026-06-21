रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्मों की सूची

'कॉकटेल 2' देख ली? अब रश्मिका मंदाना की इन 5 फिल्मों पर रहेगी सबकी नजर

लेखन अंशिका शुक्ला 09:00 am Jun 21, 202609:00 am

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना साउथ और बॉलीवुड दोनों फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी हैं। उनकी नई फिल्म 'कॉकटेल 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और दर्शक इसे खूब पसंद कर रहे हैं। रश्मिका की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते उनकी आगामी फिल्मों को लेकर भी काफी उत्साह है। आने वाले समय में वो कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं, जिनसे फैंस को उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में।