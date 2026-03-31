हनी सिंह के कॉन्सर्ट में नियमों की धज्जियां उड़ीं

रैपर हनी सिंह के मुंबई कॉन्सर्ट में नियमों की अनदेखी, दर्ज हुआ मामला

लेखन ज्योति सिंह 01:26 pm Mar 31, 202601:26 pm

क्या है खबर?

रैपर हनी सिंह अपने लाइव कॉन्सर्ट के चलते एक बार फिर खबरों में हैं। दरअसल, 28 मार्च को मुंबई के MMRDA ग्राउंड में उनके लाइव कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्हें देखने और सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंची। जहां फैंस कॉन्सर्ट का आनंद उठा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर नियमों का उल्लंघन किया गया। नतीजन, सुरक्षा खामियों और नियमों की अनदेखी करने के चलते पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।