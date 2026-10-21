'रामायण' पश्चिम बंगाल में टैक्स फ्री

रणबीर कपूर की 'रामायण' पश्चिम बंगाल में टैक्स फ्री, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने किया बड़ा ऐलान

लेखन नेहा शर्मा 10:56 am Oct 21, 202610:56 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर अभिनीत पौराणिक फिल्म 'रामायण' के रिलीज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ये बहुप्रतीक्षित फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। निर्माताओं ने फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है, जिसे दर्शकों की शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म को राज्य में टैक्स-फ्री घोषित कर दिया है। इस खास फैसले का ऐलान दशहरा के अवसर पर किया गया है।