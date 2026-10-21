'रामायण' की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट

'रामायण' ने एडवांस बुकिंग में दिखाया कमाल, पूरे भारत में बिके 90,000 से ज्यादा टिकट

लेखन ज्योति सिंह 05:14 pm Oct 21, 202605:14 pm

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की पौराणिक फिल्म 'रामायण: भाग 1' के लिए एडवांस बुकिंग दशहरा से शुरू हुई। बुधवार दोपहर 12 बजे तक, रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म ने पूरे भारत में 90 हजार से ज्यादा टिकटों की बिक्री कर ली है और रिलीज से पहले मोटी कमाई भी कर ली है। फिल्म में साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, अरुण गोविल और सनी देओल समेत कई सितारे हैं। यह दुनियाभर के सिनेमाघरों में 5 नवंबर, 2026 को रिलीज होने के लिए तैयार है।