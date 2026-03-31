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लॉस एंजिल्स में गूंजी 'रामायण' की गूंज, रणबीर कपूर ने समझाया 'मर्यादा पुरुषोत्तम' का मतलब
रणबीर कपूर ने समझाया कौन हैं भगवान श्रीराम

लॉस एंजिल्स में गूंजी 'रामायण' की गूंज, रणबीर कपूर ने समझाया 'मर्यादा पुरुषोत्तम' का मतलब

लेखन नेहा शर्मा
Mar 31, 2026
10:23 am
क्या है खबर?

लॉस एंजिल्स में आयोजित एक खास इवेंट के दौरान अभिनेता रणबीर कपूर ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' को वैश्विक मंच पर पेश किया। इस मौके पर उन्होंने भगवान श्रीराम की महिमा का गुणगान करते हुए उन्हें दुनिया का 'आदर्श पुरुष' बताया। निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा के साथ मौजूद रणबीर ने साझा किया कि कैसे येह फिल्म भारतीय संस्कृति और आदर्शों को पूरी दुनिया के सामने लाने का एक बड़ा जरिया बनेगी।

आयोजन

निर्माता-निर्देशक के साथ लॉस एंजिल्स पहुंचे रणबीर

अप्रैल में 'रामायण' का टीजर आने से पहले रणबीर निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा ने लॉस एंजिल्स में एक खास अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में शिरकत की। एक खचाखच भरे थिएटर में इस पौराणिक महाकाव्य (रामायण) की स्पेशल फुटेज दिखाई गई। इस इवेंट की कई तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देख फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है। इन विजुअल्स ने फिल्म के भव्य प्रीमियर को लेकर दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया है।

अर्थ

साहस, धर्म और क्षमा की प्रतिमूर्ति हैं प्रभु श्री राम- रणबीर

बातचीत के दौरान रणबीर ने भगवान राम को 'अंतरात्मा का रक्षक' बताया। उन्होंने 'मर्यादा पुरुषोत्तम' शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि वो आज के दौर में भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने सदियों पहले थे। प्रभु श्री राम हमें सिखाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी मानवीय भावनाएं कैसी होनी चाहिए। वो करुणा, साहस, धर्म और क्षमा के प्रतीक हैं। उन्हें 'मर्यादा पुरुषोत्तम' कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक ऐसा पुरुष, जो हर अर्थ में आदर्श हो।"

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यहां देखिए रणबीर कपूर का वीडियो

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बजट

4,000 करोड़ के बजट वाली 'रामायण' से बॉक्स ऑफिस हिलाएंगे रणबीर 

रणबीर ने आगे कहा कि भगवान राम का जीवन हमें विपरीत समय में धैर्य रखने और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। उनके अनुसार, श्री राम केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक नाम नहीं, बल्कि करुणा और न्याय का वह सर्वोच्च शिखर हैं, जिसे हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। बता दें कि 'रामायण' भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म बनने जा रही है। इसका कुल बजट 4,000 करोड़ के करीब है।

सितारे

रामायण' की शानदार स्टारकास्ट ने बढ़ाया रोमांच

इस महागाथा में सितारों की एक बड़ी फौज नजर आने वाली है। फिल्म में साई पल्लवी 'माता सीता' के रूप में, रवि दुबे 'लक्ष्मण' और सनी देओल 'भगवान हनुमान' के शक्तिशाली अवतार में दिखेंगे। संगीत के मोर्चे पर भी इतिहास रचा जा रहा है, जहां ऑस्कर विजेता हंस जिमर और भारतीय संगीत के जादूगर ए.आर. रहमान पहली बार एक साथ सुरों का जादू बिखेरेंगे। 2 अप्रैल को फिल्म का टीजर आएगा, जो 2 मिनट 38 सेकेंड का होने वाला है।

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