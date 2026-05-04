'राजा शिवाजी' ने तीसरे दिन काटा गदर, तूफानी कमाई के आगे न टिक पाईं ये फिल्में

कमाई

'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर 11.35 करोड़ रुपये के साथ अपना खाता खोला था। फिल्म ने दूसरे दिन 10.55 करोड़ रुपये कमाए थे, लेकिन तीसरे ही दिन, यानी रविवार को इसने 12 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार कर दिखाया है। कुल 3 दिन के अंदर रितेश की फिल्म ने कुल 33.90 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है। सबसे बड़ा योगदान मराठी संस्करण का है, जिसने 3 दिनों में 22.90 करोड़ का कारोबार किया है।