घरेलू रूढ़िवादिता पर प्रियंका चोपड़ा की दो टूक

प्रियंका चोपड़ा ने समाज को घेरा, बोलीं- खाना बनाना और साफ-सफाई सिर्फ औरतों का काम नहीं

लेखन नेहा शर्मा 10:15 am Jun 25, 202610:15 am

क्या है खबर?

प्रियंका चोपड़ाे हमेशा से अपने बेबाक और बेखौफ बयानों के लिए जानी जाती हैं। इस बार उन्होंने समाज में घर के कामकाज को लेकर तय की गई लैंगिक रूढ़िवादिता पर सीधे सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने साफ शब्दों में कहा है कि खाना बनाना और घर की सफाई करना केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर के कामों को किसी एक लिंग से जोड़कर देखना पूरी तरह गलत है।