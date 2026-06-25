प्रियंका चोपड़ा ने समाज को घेरा, बोलीं- खाना बनाना और साफ-सफाई सिर्फ औरतों का काम नहीं
क्या है खबर?
प्रियंका चोपड़ाे हमेशा से अपने बेबाक और बेखौफ बयानों के लिए जानी जाती हैं। इस बार उन्होंने समाज में घर के कामकाज को लेकर तय की गई लैंगिक रूढ़िवादिता पर सीधे सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने साफ शब्दों में कहा है कि खाना बनाना और घर की सफाई करना केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर के कामों को किसी एक लिंग से जोड़कर देखना पूरी तरह गलत है।
दो टूक
खाना और सफाई सिर्फ औरतों के जिम्मे क्यों?
कान्स लॉयंस में एक इंटरव्यू के दौरान प्रियंका ने घर के कामकाज को लेकर तय की गई रूढ़िवादी सोच को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि आज भी कई घरों में खाना बनाना, साफ-सफाई करना और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को संभालना सिर्फ महिलाओं का ही काम माना जाता है, जो कि पूरी तरह गलत है। साफ-सफाई और खाना बनाना सिर्फ महिलाओं का काम नहीं है। ये हर वयस्क के लिए बेहद सामान्य और बुनियादी चीजें हैं।"
बयान
आलस को जेंडर का नाम मत दीजिए- प्रियंका
प्रियंका ने आगे कहा, "अपनी सुस्ती या आलस को महिला या पुरुष होने का नाम देकर भ्रमित मत कीजिए। ये जिंदगी जीने का जरूरी तरीका है, इसे किसी एक जेंडर की जिम्मेदारी या मजबूरी मत बनाइए।" उधर प्रियंका ने अपने हॉलीवुड करियर को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड से हॉलीवुड का रुख करने के बाद उन्हें अभी तक वैसा काम करने का मौका नहीं मिला है, जैसी विविधता उन्हें भारत में मिली थी।
खुलासा
खुद फिल्में बनाकर तोड़ेंगी हॉलीवुड की रूढ़िवादी सोच
प्रियंका ने कहा कि उनके हिंदी फिल्मी करियर में उन्हें बेहतरीन निर्देशकों के साथ हर तरह की भूमिकाएं और कहानियां करने का मौका मिला, लेकिन हॉलीवुड (अंग्रेजी फिल्मों) में उन्हें अब तक वैसी विविधता नहीं मिली है, इसलिए उनका अगला लक्ष्य अंग्रेजी भूमिकाओं में भी वही विविधता लाना है। इसके लिए वो खुद फिल्में प्रोड्यूस भी कर रही हैं, ताकि वे मुख्य भूमिकाएं तैयार कर सकें, जो हॉलीवुड स्टूडियोज आमतौर पर किसी भारतीय कलाकार को नहीं देते।
वर्कफ्रंट
एंजेलिना जोली संग काम करेंगी प्रियंका चोपड़ा
प्रियंका जल्द ही हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली के साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने वाली हैं, हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि यह कोई फिल्म है, विज्ञापन है या कोई सामाजिक काम। इसके अलावा, प्रियंका अभिनेता ऑरलैंडो ब्लूम के संग एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रही हैं, वहीं भारत की बात करें तो प्रियंका निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकाओं में हैं।