बंद हो रहा 'भाभीजी घर पर हैं 2.0', शिल्पा शिंदे की वापसी नहीं आई काम

टेली एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि 'भाभीजी घर पर हैं 2.0' बंद होने जा रहा है। इसका आखिरी एपिसोड 16 अप्रैल को प्रसारित किया जा सकता है। दरअसल, 11 साल के प्रसारण के बाद एंड टीवी चैनल पूरी तरह से बंद हो रहा है। अटकलें थीं कि चैनल बंद होने के कारण शो OTT पर शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन निर्माताओं ने इसे किसी भी फॉर्मेट में जारी न रखने का फैसला किया है।

शो

दर्शकों से जुड़ने में नाकामयाब रहा शो

'भाभीजी घर पर हैं 2.0' की शुरुआत काफी चर्चाओं के साथ हुई थी। 'अंगूरी भाभी' के रूप में शिल्पा की वापसी ने लोगों के बीच काफी उम्मीदें जगाईं। निर्माताओं ने कहानी को हॉरर के साथ जोड़ा, लेकिन दोनों बदलाव दर्शकों को लुभाने में नाकामयाब रहे। शो में सौम्या टंडन, आसिफ शेख, रोहितश्व गौड़, योगेश त्रिपाठी, शुभांगी अत्रे और सानंद वर्मा जैसे सितारे शामिल रहे हैं। बता दें, इससे पहले लोकप्रिय शो 'हप्पू की उलटन पलटन' भी बंद किया गया था।