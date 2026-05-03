पवन कल्याण की आंखों में फैला था गंभीर संक्रमण, आनन-फानन में करानी पड़ी सर्जरी; अब कैसी है तबीयत?

सर्जरी के बाद पवन कल्याण की नाक से बहने लगा खून

आंख में फैल रहे संक्रमण के चलते डॉक्टरों ने फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी (FESS) की। ऑपरेशन के बाद उन्हें नाक से हल्का खून आने की समस्या हुई है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है। नायडू ने उन्हें पूरा आराम करने और डॉक्टरों की सलाह का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है। पवन कल्याण ने ये भी बताया कि वो अपने फिल्मी दिनों की एक पुरानी कंधे की चोट से परेशान हैं, जिसका जल्द ही दोबारा इलाज कराना पड़ सकता है।