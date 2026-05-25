दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को 'पद्म विभूषण' पुरस्कार से सम्मानित किया गया

धर्मेंद्र को मिला 'पद्म विभूषण', हेमा मालिनी ने भावुक होकर स्वीकार किया सम्मान

लेखन अंशिका शुक्ला 05:33 pm May 25, 202605:33 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रपति भवन में 25 मई को साल 2026 के पद्म अवार्ड दिए गए। इस खास मौके पर हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत 'पद्म विभूषण' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ऐसे में दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपने दिवंगत पति धर्मेंद्र को मिले पुरस्कार को ग्रहण किया। इस दौरान वो काफी भावुक नजर आईं। उनके चेहरे पर साफ दिखाई दिया कि वो धर्मेंद्र को कितना याद कर रही थीं।