धर्मेंद्र को ऑस्कर 2026 में नहीं दी गई थी श्रद्धांजलि

ऑस्कर 2026: धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि न देने पर अकेडमी ने दी सफाई, जानिए क्या कहा

लेखन ज्योति सिंह 10:44 am Mar 17, 202610:44 am

क्या है खबर?

98वें ऑस्कर पुरस्कार का आगाज 15 मार्च को अमेरिका के डॉल्बी थिएटर में किया गया। हालांकि, समाराेह में बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र समेत कई अंतरराष्ट्रीय सितारों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई। हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई सितारों और फैंस ने इसपर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। लगातार हो रही इन आलोचनाओं के बाद, अब ऑस्कर के कार्यकारिणी रॉब मिल्स ने सफाई दी है। उन्होंने बताया कि ऑस्कर में कौन तय करता है कि किसे श्रद्धांजलि दी जाएगी, और किसे नहीं।