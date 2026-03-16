ऑस्कर 2026: 'द गर्ल हू क्राइड पर्ल्स!' ने जीता सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का खिताब

लेखन Manoj Panchal 06:42 am Mar 16, 202606:42 am

क्या है खबर?

98वें अकादमी अवॉर्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का खिताब 'द गर्ल हू क्राइड पर्ल्स!' को मिला है। इस स्टॉप-मोशन फिल्म का निर्देशन क्रिस लाविस और माचीएक श्चेर्बोव्स्की ने किया है। यह फिल्म नेशनल फिल्म बोर्ड ऑफ कनाडा (NFB) के समर्थन से बनाई गई है और इस सीजन में कई फिल्म फेस्टिवल और अवॉर्ड्स में पसंदीदा रही है। फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसके आंसू मोती में बदल जाते हैं।