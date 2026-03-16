ऑस्कर 2026: निक जोनास संग प्रियंका चोपड़ा तो आनंद पीरामल संग ईशा अंबानी ने बिखेरा जलवा

ऑस्कर 2026: निक जोनास संग प्रियंका चोपड़ा तो आनंद पीरामल संग ईशा अंबानी ने बिखेरा जलवा
क्या है खबर?
98वें एकेडमी अवार्ड्स की शाम सिर्फ अवॉर्ड्स की जीत के लिए नहीं, बल्कि रेड कार्पेट पर बिखरे ग्लैमर के लिए भी याद की जाएगी। इस बार ऑस्कर के मंच पर भारत का दबदबा साफ नजर आया। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जहां अपने पति निक जोनास के साथ सफेद रंग की शानदार डायर ड्रेस में किसी परी जैसी लग रही थीं, वहीं ईशा अंबानी ने भी अपने पति आनंद पीरामल के साथ विंटेज वैलेंटिनो गाउन में महफिल लूट ली।
लुक
ऑस्कर रेड कार्पेट पर प्रियंका-निक का शाही अंदाज
प्रियंका ने इस खास शाम के लिए फ्रांस के एक विश्व प्रसिद्ध लग्जरी फैशन हाउस डायर की एक शानदार सफेद ड्रेस चुनी थी। इस गाउन में प्रियंका किसी परी जैसी लग रही थीं। उनके इस शाही लुक ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया और फैशन क्रिटिक्स के बीच खूब सुर्खियां बटोरीं। प्रियंका के साथ उनके पति और पॉप स्टार निक जोनास भी काफी स्टाइलिश लुक में नजर आए। दोनों ने रेड कार्पेट पर एक-दूसरे का हाथ थामकर शानदार रोमांटिक पोज दिए।
ट्विटर पोस्ट
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की केमिस्ट्री ने खींचा ध्यान
Nick Jonas and Priyanka Chopra Jonas together on the #Oscars red carpet. pic.twitter.com/8bgXSJzoX4— Pop Base (@PopBase) March 15, 2026
जलवा
रेड कार्पेट पर ईशा अंबानी भी खूब चमकीं
लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित ऑस्कर समारोह में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर ईशा, अपने पति आनंद पीरामल संग रेड कार्पेट पर कदम रखते ही चर्चा का केंद्र बन गईं। ईशा ने इस खास मौके के लिए वैलेंटिनो का एक शानदार विंटेज गाउन चुना, जिस पर फूलों की बेहद खूबसूरत कढ़ाई की गई थी।