ऑस्कर 2026: निक जोनास संग प्रियंका चोपड़ा तो आनंद पीरामल संग ईशा अंबानी ने बिखेरा जलवा

प्रियंका ने इस खास शाम के लिए फ्रांस के एक विश्व प्रसिद्ध लग्जरी फैशन हाउस डायर की एक शानदार सफेद ड्रेस चुनी थी। इस गाउन में प्रियंका किसी परी जैसी लग रही थीं। उनके इस शाही लुक ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया और फैशन क्रिटिक्स के बीच खूब सुर्खियां बटोरीं। प्रियंका के साथ उनके पति और पॉप स्टार निक जोनास भी काफी स्टाइलिश लुक में नजर आए। दोनों ने रेड कार्पेट पर एक-दूसरे का हाथ थामकर शानदार रोमांटिक पोज दिए।

Nick Jonas and Priyanka Chopra Jonas together on the #Oscars red carpet. pic.twitter.com/8bgXSJzoX4

जलवा

रेड कार्पेट पर ईशा अंबानी भी खूब चमकीं

लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित ऑस्कर समारोह में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर ईशा, अपने पति आनंद पीरामल संग रेड कार्पेट पर कदम रखते ही चर्चा का केंद्र बन गईं। ईशा ने इस खास मौके के लिए वैलेंटिनो का एक शानदार विंटेज गाउन चुना, जिस पर फूलों की बेहद खूबसूरत कढ़ाई की गई थी।