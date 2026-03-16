ऑस्कर 2026: फिल्म 'सेंटीमेंटल वैल्यू' ने रचा इतिहास, इस श्रेणी में मिला पुरस्कार
क्या है खबर?
हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में 98वें एकेडमी अवार्ड्स के लिए विजेताओं के नामों की घोषणा की गई। नॉर्वे की फिल्म 'सेंटीमेंटल वैल्यू' ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। इस फिल्म का निर्देशन मशहूर निर्देशक जोआचिम ट्रायर ने किया है, जिन्हें उनकी 'ओस्लो ट्रिलॉजी' के बाद एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें, अगस्त, 2025 में रिलीज 'सेंटीमेंटल वैल्यू' को ऑस्कर में कुल 9 नामांकन मिले थे।
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सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म बनी 'सेंटीमेंटल वैल्यू'
Norway snags the Oscar for Best International Feature Film. Congratulations to the cast and crew of SENTIMENTAL VALUE! 🇳🇴 #Oscars pic.twitter.com/16dzGEWofh— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
पुरस्कार
प्रियंका चोपड़ा ने दिया ये पुरस्कार
अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने 'सेंटीमेंटल वैल्यू' को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया है। भारत के लिए यह बेहद गौरव का पल रहा है, क्योंकि प्रियंका इस प्रतिष्ठित समारोह में बतौर प्रेजेंटर हिस्सा बनीं। 'सेंटीमेंटल वैल्यू' ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीतने के लिए कई फिल्मों से मुकाबला किया था। इनमें तुर्की की 'बियॉन्ड द माउंटेन्स', फ्रांस की 'द अननोन', मेक्सिको की 'ए साइलेंट गेस्ट' और जापान की 'द विंटर गार्डन' शामिल थीं।
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प्रियंका चोपड़ा पहुंची ऑस्कर
Javier Bardem and Priyanka Chopra present the award for Best International Feature Film.— Funktasy - Record Label & Magazine (@funktasy) March 16, 2026
Javier Bardem says no to war and "Free Palestine" on the #Oscars stage, earning applause across the room.pic.twitter.com/4WZBK0fOVK
स्पीच
निर्देशक जोआचिम ट्रायर हुए भावुक
'सेंटीमेंटल वैल्यू' यह सम्मान हासिल करने वाली पहली नॉर्वेजियन फिल्म है, जिसके लिए निर्देशक ट्रायर भावुक हो गए। उन्होंने पुरस्कार स्वीकार करते वक्त कहा, "मैं बस नॉर्वे का एक फिल्म नर्ड हूं। मेरे लिए यह जीत पूरी दुनिया जीतने जैसी है।" ट्रायर ने टीम और कास्ट का आभार व्यक्त किया, और इस श्रेणी में नामांकित अन्य फिल्मों की सराहना की। बता दें, रेनेट रीन्सवे अभिनीत 'सेंटीमेंटल वैल्यू' एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी 2 बहनों के इर्द-गिर्द घूमती है।
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The Oscar for Best International Feature Film goes to “Sentimental Value.” #Oscars pic.twitter.com/phWkspIopV— Good Morning America (@GMA) March 16, 2026