यहां जानिए ऑस्कर ट्रॉफी की कीमत

क्या ऑस्कर ट्रॉफी की कीमत जानते हैं आप? जानिए क्यों इसे बेचा नहीं जा सकता

लेखन ज्योति सिंह 02:30 pm Mar 16, 202602:30 pm

क्या है खबर?

सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्कर को जीतना लगभग हर कलाकार का सपना होता है। 15 मार्च, 2026 को अमेरिका के डॉल्बी थिएटर में इस शानदार शाम का आगाज हुआ। दुनियाभर से चुनिंदा कालाकारों ने अपनी फिल्म, निर्देशन और संगीत समेत अलग-अलग श्रेणियों में इस गोल्डन ट्रॉफी को अपने नाम किया। बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि ऑस्कर ट्रॉफी की कीमत क्या होगी? यहां जानिए इस ट्राॅफी की दिलचस्प बातें।