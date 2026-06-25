'वेलकम टू द जंगल' से धमाकेदार गाना जारी, दिल-दिमाग पर छा जाएगा संगीत

गाना

'ओ मेरे बलम' को इन गायकों ने दी आवाज

निर्माताओं ने यूट्यूब पर 'ओ मेरे बलम' गाना जारी किया है, जिसके वीडियो में फिल्म के सभी सितारे शामिल हैं। इसे काव्याकृति और साकेत बैरोलिया ने आवाज दी है, जबकि बोल फरहाद शामजी ने लिखे हैं। गाने को संगीत आनंद राज आनंद ने दिया है। इससे पहले, फिल्म से 'वेलकम टू द जंगल' टाइटल ट्रैक, 'दीवाने हैं', 'तेरा पैसा मेरा पैसा' और 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' जैसे गाने जारी हो चुके हैं। फिल्म का निर्देशन अहमद खान ने किया है।