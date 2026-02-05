निक जोनास ने सुनाई बेटी के जन्म की आपबीती, बोले- जान हलक में अटक गई थी

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की बेटी मालती मैरी के जन्म से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो रहा है। निक ने हाल ही में खुलासा किया कि जन्म के वक्त उनकी नन्ही जान मौत से जंग लड़ रही थी और उसे बचाने के लिए 6 बार खून चढ़ाना पड़ा था। निक ने उस खौफनाक मंजर को याद करते हुए बताया कि उस वक्त वो और प्रियंका पूरी तरह टूट चुके थे।

दुखद 765 ग्राम की नन्ही जान और बड़ी लड़ाई निक ने जे शेट्टी के पॉडकास्ट में बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस के जन्म के उन रोंगटे खड़े कर देने वाले पलों को साझा किया। उन्होंने कहा, "मालती का जन्म समय से काफी पहले हुआ था। जन्म के वक्त उसका वजन मात्र 765 ग्राम था। जब मालती पैदा हुई तो वो पूरी तरह नीली पड़ चुकी थी। उसे देखकर मेरी और प्रियंका की जान हलक में अटक गई थी। जान बचाने के लिए उसे 6 बार खून चढ़ाया गया था।"

देखभाल बेटी के लिए निक-प्रियंका की 24 घंटे की ड्यूटी निक बोले, "उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे कई हफ्तों तक NICU में कड़ी निगरानी में रखा गया था।" निक ने बताया कि किस तरह उन्होंने और प्रियंका ने कोरोना महामारी के दौरान अस्पताल में 12-12 घंटे की शिफ्ट संभाली थी। उन्होंने बारी-बारी से ड्यूटी बांटी ताकि मालती की चौबीसों घंटे देखभाल सुनिश्चित की जा सके और वो एक पल के लिए भी अकेली न रहे। निक के मुतााबिक, वो सुकून और खौफ का मिला-जुला अहसास था।"

आपबीती साढ़े 3 महीने का संघर्ष और घर वापसी का पल निक बोले, "हर दिन अस्पताल में रहना एक तरफ सुकून देता था कि हमारी बच्ची सुरक्षित है, लेकिन दूसरी तरफ वो मंजर डरावना भी था। वहां दूसरे परिवारों का दर्द देखकर दिल कांप जाता था।" करीब साढ़े 3 महीने (100 दिन) की कड़ी निगरानी और इलाज के बाद मालती की हालत में सुधार हुआ। लंबे इंतजार और दुआओं के बाद वो दिन आया, जब प्रियंका और निक अपनी नन्ही जान को पहली बार घर ले जा सके।

