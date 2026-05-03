नीतू कपूर और कपिल शर्मा की 'दादी की शादी' की रिलीज तारीख आई, रिद्धिमा कपूर रखेंगी बॉलीवुड में कदम

सिनेमाघरों के बाद OTT पर रिलीज होगी 'दादी की शादी'

फिल्म में सादिया खतीब, योगराज सिंह और तेजस्विनी कोल्हापुरे भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। कपिल शर्मा इसमें 'टोनी' का किरदार निभा रहे हैं, जिसकी शादी तब मुश्किल में पड़ जाती है जब उनकी होने वाली सास अपनी ही शादी का एलान कर देती हैं। फिल्म में पीढ़ियों के टकराव पर आधारित जबरदस्त कॉमेडी और फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा।

सिनेमाघरों के बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी, हालांकि इसकी OTT रिलीज की तारीख अभी तय नहीं है। अपनी खुशी जाहिर करते हुए रिद्धिमा कपूर साहनी ने इसे 'प्यार से बनाई गई फिल्म' बताया और दर्शकों से इसे देखने की अपील की है।