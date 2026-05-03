नीतू कपूर और कपिल शर्मा की 'दादी की शादी' की रिलीज तारीख आई, रिद्धिमा कपूर रखेंगी बॉलीवुड में कदम
नीतू कपूर और कपिल शर्मा की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'दादी की शादी' अगले साल 8 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस फिल्म के जरिए नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी अपना फिल्मी डेब्यू करने जा रही हैं, जो बड़े पर्दे पर उनकी पहली शुरुआत होगी।
आशीष आर मोहन के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प है, जिसमें एक दादी की सोशल मीडिया पोस्ट पूरी शादी की योजनाओं में खलबली मचा देती है। कॉमेडी और पारिवारिक ड्रामे से भरपूर यह फिल्म दर्शकों के लिए हंसी का जबरदस्त डोज लेकर आने वाली है।
सिनेमाघरों के बाद OTT पर रिलीज होगी 'दादी की शादी'
फिल्म में सादिया खतीब, योगराज सिंह और तेजस्विनी कोल्हापुरे भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। कपिल शर्मा इसमें 'टोनी' का किरदार निभा रहे हैं, जिसकी शादी तब मुश्किल में पड़ जाती है जब उनकी होने वाली सास अपनी ही शादी का एलान कर देती हैं। फिल्म में पीढ़ियों के टकराव पर आधारित जबरदस्त कॉमेडी और फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा।
सिनेमाघरों के बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी, हालांकि इसकी OTT रिलीज की तारीख अभी तय नहीं है। अपनी खुशी जाहिर करते हुए रिद्धिमा कपूर साहनी ने इसे 'प्यार से बनाई गई फिल्म' बताया और दर्शकों से इसे देखने की अपील की है।