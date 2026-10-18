गायिका नीति मोहन के पिता का निधन, श्रेया घोषाल समेत इन कलाकारों ने दी भावभरी श्रद्धांजलि

नीति ने इंस्टाग्राम पर पिता की एक तस्वीर साझा की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, 'भारी मन के साथ, हमें ये बताते हुए दुख हो रहा है कि हमारे प्यारे पिता, श्री बृज मोहन शर्मा का निधन हो गया है। वो 15.10.2026 को दुनिया से विदा लेकर भगवान के पास चले गए। एक प्यारे पति और पिता, हमारा मार्गदर्शन करने वाले और हमारे परिवार के मुख्य आधार। उनकी समझदारी, दया, संस्कार और प्यार हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे।'