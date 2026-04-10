'मोर्टल कॉम्बैट 2' का धमाकेदार ट्रेलर: कार्ल अर्बन का स्वैग और 'टेक्नो सिंड्रोम' ने बढ़ाया जोश

'मोर्टल कॉम्बैट 2' का धमाकेदार ट्रेलर: कार्ल अर्बन का स्वैग और 'टेक्नो सिंड्रोम' ने बढ़ाया जोश
फिल्म 'मोर्टल कॉम्बैट 2' का फाइनल ट्रेलर आ गया है, जिसमें कार्ल अर्बन जोनी केज के रूप में पहली बार नजर आए हैं। ट्रेलर में सिर्फ जबरदस्त एक्शन ही नहीं, बल्कि साल 1995 के हिट गाने 'टेक्नो सिंड्रोम' का थीम म्यूजिक भी सुनने को मिला है। यह फिल्म पहले 2025 के आखिर में आने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट बदल दी गई है और ये इसी गर्मियों में सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
'मोर्टल कॉम्बैट 2' 8 मई को रिलीज होगी
फिल्म का निर्देशन साइमन मैकक्विड ने किया है। इसमें जेसिका मैकनेमी (सोन्या ब्लेड), लुडी लियू (लियू कांग), हिरोयुकी सानदा (स्कॉर्पियन) और जो टास्लिम, जो अब नोब साबोत का किरदार निभाएंगे, जैसे जाने-पहचाने चेहरे फिर से लौट आए हैं। इनके साथ ही, नए कलाकार एडेलिन रुडोल्फ (किताना) और ताती गेब्रियल (जेड) भी इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। यह फिल्म 8 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसकी कहानी पिछली हिट फिल्म की कड़ी को आगे बढ़ाती है, जहां धरती को बचाने के लिए एक और बड़ा और खतरनाक टूर्नामेंट लड़ा जाएगा।