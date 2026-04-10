'मोर्टल कॉम्बैट 2' का धमाकेदार ट्रेलर: कार्ल अर्बन का स्वैग और 'टेक्नो सिंड्रोम' ने बढ़ाया जोश

'मोर्टल कॉम्बैट 2' 8 मई को रिलीज होगी

फिल्म का निर्देशन साइमन मैकक्विड ने किया है। इसमें जेसिका मैकनेमी (सोन्या ब्लेड), लुडी लियू (लियू कांग), हिरोयुकी सानदा (स्कॉर्पियन) और जो टास्लिम, जो अब नोब साबोत का किरदार निभाएंगे, जैसे जाने-पहचाने चेहरे फिर से लौट आए हैं। इनके साथ ही, नए कलाकार एडेलिन रुडोल्फ (किताना) और ताती गेब्रियल (जेड) भी इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। यह फिल्म 8 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसकी कहानी पिछली हिट फिल्म की कड़ी को आगे बढ़ाती है, जहां धरती को बचाने के लिए एक और बड़ा और खतरनाक टूर्नामेंट लड़ा जाएगा।