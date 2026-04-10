कुंभ से कोर्ट तक, मोनालिसा के बालिग होने का दावा निकला झूठा; बढ़ीं फरमान खान की मुश्किलें

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और राजनीतिक आरोप

शादी में आधार कार्ड इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र फर्जी निकला। इससे पूरे मामले पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ राजनीतिक समूह और संगठन भी अब आरोपों के घेरे में हैं। उन पर इस शादी को करवाने में मदद करने का इल्जाम लगा है। कहा जा रहा है कि इस शादी को 'लव जिहाद' के मुद्दे पर एक अलग कहानी गढ़ने के मकसद से करवाया गया था। अब केरल और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी है, जिससे यह मामला हर दिन और उलझता जा रहा है।