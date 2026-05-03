मेरील स्ट्रीप ने ठुकराया मेट गाला का न्योता, जेंडेया के साथ मिलकर व्यावसायिकता पर उठाए सवाल मनोरंजन May 03, 2026

हॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री मेरील स्ट्रीप ने इस साल मेट गाला से दूरी बनाकर सबको चौंका दिया है। वो उन तमाम मशहूर हस्तियों के साथ खड़ी हैं, जो इस इवेंट की लीडरशिप और स्पॉन्सरशिप का कड़ा विरोध कर रहे हैं।

विवाद की मुख्य वजह सह-अध्यक्ष जेफ बेजोस और लॉरेन सांचेज हैं। दरअसल, बेजोस की कंपनी अमेजन की स्पॉन्सरशिप को लेकर भारी हंगामा मचा हुआ है। इस साल मेट गाला की थीम 'फैशन इज आर्ट' रखी गई थी, जिसका उद्देश्य कला और रचनात्मकता का जश्न मनाना था, लेकिन इसके उलट अब ये पूरी बहस इस मुद्दे पर केंद्रित हो गई है कि कैसे बड़े कॉर्पोरेट घराने और 'अंधा पैसा' कलात्मक स्वतंत्रता पर हावी हो रहे हैं।