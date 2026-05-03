मेरील स्ट्रीप ने ठुकराया मेट गाला का न्योता, जेंडेया के साथ मिलकर व्यावसायिकता पर उठाए सवाल
हॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री मेरील स्ट्रीप ने इस साल मेट गाला से दूरी बनाकर सबको चौंका दिया है। वो उन तमाम मशहूर हस्तियों के साथ खड़ी हैं, जो इस इवेंट की लीडरशिप और स्पॉन्सरशिप का कड़ा विरोध कर रहे हैं।
विवाद की मुख्य वजह सह-अध्यक्ष जेफ बेजोस और लॉरेन सांचेज हैं। दरअसल, बेजोस की कंपनी अमेजन की स्पॉन्सरशिप को लेकर भारी हंगामा मचा हुआ है। इस साल मेट गाला की थीम 'फैशन इज आर्ट' रखी गई थी, जिसका उद्देश्य कला और रचनात्मकता का जश्न मनाना था, लेकिन इसके उलट अब ये पूरी बहस इस मुद्दे पर केंद्रित हो गई है कि कैसे बड़े कॉर्पोरेट घराने और 'अंधा पैसा' कलात्मक स्वतंत्रता पर हावी हो रहे हैं।
सितारों के विरोध के बीच सवालों के घेरे में 'व्यावसायिक' मेट गाला
मेरील स्ट्रीप के प्रतिनिधि के अनुसार, उन्हें इवेंट का न्योता तो मिला था, लेकिन इस बार गाला का स्वरूप उन्हें रास नहीं आया। अपनी असहमति जताने में वो जेंडेया और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी जैसे दिग्गजों के साथ खड़ी हैं।
भले ही इस इवेंट से बियोंसे और वीनस विलियम्स जैसी बड़ी हस्तियां सह-अध्यक्ष के रूप में जुड़ी हों, लेकिन इस ताजा विवाद ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है। ये साफ हो गया है कि ऐसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम अब रचनात्मकता से ज्यादा व्यावसायिकता और खास वर्ग तक सीमित होते जा रहे हैं।