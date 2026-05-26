नसीरुद्दीन शाह-जिम सर्भ की सीरीज 'मेड इन इंडिया' का ट्रेलर जारी, आई रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 06:29 pm May 26, 202606:29 pm

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को फैंस जल्द OTT की नई वेब सीरीज में देखेंगे। निर्माताओं ने 'मेड इन इंडिया- ए टाइटन स्टोरी' नाम वाली इस सीरीज का ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसमें जिम सर्भ भी मुख्य किरदार में नजर आएंगे। करण व्यास द्वारा लिखित यह सीरीज, भारत के सबसे सफल उपभोक्ता ब्रांड 'टाइटन' की स्थापना और उसके उत्थान की कहानी दर्शाएगी। इसका निर्देशन रॉबी ग्रेवाल ने किया है, जबकि निर्माण ऑलमाइटी मोशन पिक्चर्स द्वारा किया गया है।