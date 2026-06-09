'लॉक अप' सीजन 2 का ऐलान, जानिए कब और कहां देखे सकेंगे एकता कपूर का शो
क्या है खबर?
एकता कपूर का रियलिटी शो 'लॉक अप' अपने दूसरे सीजन के साथ धमाकेदार वापसी करने जा रहा है। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर इसकी पहली झलक के साथ नए सीजन का ऐलान किया है। प्रोमो में लाल और सफेद रंग के कपड़े पहने नकाबपोश कैदी दिल्ली और मुंबई की अलग-अलग जगहों पर दिखते हैं। इस दौरान कई राहगीरों की नजरें उन पर पड़ती है, जो यह नजारा देखकर हैरान है। प्रोमो ने तरह-तरह के सिद्धांतों की चर्चा छेड़ दी है।
शो
जानिए कब और कहां आएगा 'लॉक अप 2'
'लॉक अप 2' का निर्माता बालाजी टेलीफिल्म्स ने नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर किया है। उन्हाेंने ऐलान करते हुए लिखा, 'तारीख लॉक कर लो। इंतज़ार लगभग खत्म हो गया है।' शो का प्रीमियर 27 जून, 2026 से होगा। नए एपिसोड हर शनिवार रात 8 बजे स्ट्रीम स्ट्रीम किए जाएंगे। हालांकि शो में आने वाले प्रतियोगियों के नामों का ऐलान अभी नहीं किया गया है। खबरों की मानें, तो 'लॉक अप 2' को रितेश देशमुख और फराह खान होस्ट कर सकते हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Tareekh lock kar lo. The wait is almost over 👀🔥 pic.twitter.com/z6HULFAXr6— Netflix India (@NetflixIndia) June 9, 2026