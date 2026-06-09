'लॉक अप' सीजन 2 की रिलीज तारीख का ऐलान

'लॉक अप' सीजन 2 का ऐलान, जानिए कब और कहां देखे सकेंगे एकता कपूर का शो

लेखन ज्योति सिंह 03:57 pm Jun 09, 202603:57 pm

क्या है खबर?

एकता कपूर का रियलिटी शो 'लॉक अप' अपने दूसरे सीजन के साथ धमाकेदार वापसी करने जा रहा है। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर इसकी पहली झलक के साथ नए सीजन का ऐलान किया है। प्रोमो में लाल और सफेद रंग के कपड़े पहने नकाबपोश कैदी दिल्ली और मुंबई की अलग-अलग जगहों पर दिखते हैं। इस दौरान कई राहगीरों की नजरें उन पर पड़ती है, जो यह नजारा देखकर हैरान है। प्रोमो ने तरह-तरह के सिद्धांतों की चर्चा छेड़ दी है।