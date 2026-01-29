मोना सिंह और बरुण सोबती की सीरीज 'कोहरा 2' का ट्रेलर जारी, इस दिन होगी रिलीज
क्या है खबर?
चर्चित क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज 'कोहरा' का दूसरा सीजन दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए लौट रहा है। इस बार बरुण सोबती के साथ अभिनेत्री मोना सिंह मुख्य किरदार में नजर आएंगी। दोनों मिलकर क्राइम का पता लगाएंगे और अपराधियाें को सजा दिलाएंगे। 'कोहरा 2' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है जिसे देखने के बाद फैंस रिलीज को लेकर उत्साहित हो गए हैं। सीरीज का निर्देशन सुदीप शर्मा और फैसल रहमान ने मिलकर किया है।
ट्रेलर
सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर है 'कोहरा 2' का ट्रेलर
'कोहरा 2' का ट्रेलर 2 मिनट 3 सेकंड लंबा है जिसकी शुरुआत एक लड़की की रहस्यमयी मौत के साथ होती है। इस बार कहानी पंजाब के एक शहर में लेकर जाएगी जहां क्राइम का पर्दाफाश करने के लिए कमांडिंग अधिकारी धनवंत कौर (मोना) को नियुक्त किया गया है। वहीं सहायक सब-इंस्पेक्टर अमरपाल गरुंडी (बरुण) उनके अंडर काम करेंगे। ट्रेलर में थ्रिल और सस्पेंस को बेहतरीन तरीके से परोसा गया है। यह सीरीज 11 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए 'कोहरा 2' का ट्रेलर
Kohrre se nikal kar aa raha hai ek naya case. And Inspectors Dhanwant & Garundi will be on duty 🔥— Netflix India (@NetflixIndia) January 29, 2026
Watch Kohrra: Season 2, out 11 February, only on Netflix. #KohrraSeason2OnNetflix pic.twitter.com/OsyHNruVq0