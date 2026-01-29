मोना सिंह और बरुण सोबती की सीरीज 'कोहरा 2' का ट्रेलर जारी, इस दिन होगी रिलीज

ट्रेलर

सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर है 'कोहरा 2' का ट्रेलर

'कोहरा 2' का ट्रेलर 2 मिनट 3 सेकंड लंबा है जिसकी शुरुआत एक लड़की की रहस्यमयी मौत के साथ होती है। इस बार कहानी पंजाब के एक शहर में लेकर जाएगी जहां क्राइम का पर्दाफाश करने के लिए कमांडिंग अधिकारी धनवंत कौर (मोना) को नियुक्त किया गया है। वहीं सहायक सब-इंस्पेक्टर अमरपाल गरुंडी (बरुण) उनके अंडर काम करेंगे। ट्रेलर में थ्रिल और सस्पेंस को बेहतरीन तरीके से परोसा गया है। यह सीरीज 11 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।