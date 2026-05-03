'खतरों के खिलाड़ी' में रोहित शेट्टी का धमाका, गौरव खन्ना और हर्ष गुजराल की एंट्री ने बढ़ाया रोमांच

'खतरों के खिलाड़ी' में रोहित शेट्टी का धमाका, गौरव खन्ना और हर्ष गुजराल की एंट्री ने बढ़ाया रोमांच
'खतरों के खिलाड़ी' जल्द ही कलर्स टीवी पर वापसी कर रहा है। हमेशा की तरह रोहित शेट्टी ही इस शो को होस्ट करेंगे। इस बार शो में 2 नए चेहरे शामिल होंगे। 'बिग बॉस 19' के विजेता गौरव खन्ना वापस रियलिटी टीवी पर आ रहे हैं, वहीं स्टैंड-अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल अपने पहले हिंदी रियलिटी शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इन दोनों के आने से शो में पहले से भी ज्यादा रोमांच और ड्रामा देखने को मिलेगा।
अब 'खतरों' से खेलेंगे गौरव, हर्ष गुजराल भी कॉमेडी छोड़ करेंगे स्टंट
गौरव खन्ना ने कहा है कि वो अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए तैयार हैं और ये भी देखना चाहते हैं कि 'बिग बॉस' के बाद वे कितनी दूर तक जा पाते हैं, वहीं हर्ष गुजराल अपने दायरे से बाहर निकलकर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्हें भीड़ को हंसाने की आदत है, लेकिन अब उन्हें चुटकुलों के बजाय अनपेक्षित चुनौतियों का सामना करना होगा। दोनों ही इस एक्शन से भरपूर सीजन को लेकर काफी उत्साहित हैं।