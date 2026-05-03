'खतरों के खिलाड़ी' में रोहित शेट्टी का धमाका, गौरव खन्ना और हर्ष गुजराल की एंट्री ने बढ़ाया रोमांच मनोरंजन May 03, 2026

'खतरों के खिलाड़ी' जल्द ही कलर्स टीवी पर वापसी कर रहा है। हमेशा की तरह रोहित शेट्टी ही इस शो को होस्ट करेंगे। इस बार शो में 2 नए चेहरे शामिल होंगे। 'बिग बॉस 19' के विजेता गौरव खन्ना वापस रियलिटी टीवी पर आ रहे हैं, वहीं स्टैंड-अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल अपने पहले हिंदी रियलिटी शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इन दोनों के आने से शो में पहले से भी ज्यादा रोमांच और ड्रामा देखने को मिलेगा।