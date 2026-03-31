कार्तिक आर्यन की फिल्म पर आया ये अपडेट

कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की फिल्म कब हो सकती है रिलीज? आया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 11:27 am Mar 31, 202611:27 am

क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की म्यूजिकल रोमांटिक-ड्रामा फिल्म लंबे समय से चर्चा में है जिसका कथित नाम 'तू मेरी जिंदगी है' रखा गया है। फिल्म के निर्देशन की कमान अनुराग बसु ने संभाली है जो 'बर्फी' और 'मेट्रो इन दिनों' के लिए जाने जाते हैं। हालिया अपडेट के अनुसार, निर्देशक फिल्म का काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, जिससे यह तय समय पर पूरी हो सके। इस फैसले के पीछे एक खास वजह बताई जा रही है।