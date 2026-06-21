'बटवारा 1947' में नजर आएंगे सनी देओल और करण देओल

करण देओल ने 'बटवारा 1947' से साझा की BTS तस्वीरें, पिता के लिए लिखा भावुक पोस्ट

लेखन ज्योति सिंह 01:59 pm Jun 21, 202601:59 pm

क्या है खबर?

सनी देओल के बेटे करण देओल ने फादर्स डे के अवसर पर अपने पिता के लिए भावुक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर आगामी फिल्म 'बटवारा 1947' से कुछ BTS तस्वीरें साझा कीं। बता दें, आमिर खान प्रोडक्शन द्वारा निर्मित इस फिल्म में पिता और बेटे को पहली बार एक साथ स्क्रीन साझा करते हुए देखा जाएगा। इस बीच, करण ने अपने पिता के साथ सेट पर बिताई कुछ अनदेखी झलकियां फैंस के साथ साझा की हैं।