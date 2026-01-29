LOADING...
जॉन अब्राहम का बदला हुलिया देख दंग हुए फैंस; बोले- क्या लगते थे, क्या हो गए

ज्योति सिंह
Jan 29, 2026
01:55 pm
जॉन अब्राहम की पर्सनैलिटी के दीवाने उनके लाखों फैंस हैं। 'धूम' और 'फोर्स' जैसी फिल्मों में लोगों ने न सिर्फ उनके अभिनय को सराहा, बल्कि उनके लुक्स की तारीफें भी हुई हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसने फैंस को चौंका दिया। क्लीन-शेव लुक में जॉन बिल्कुल बदले अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा उनके चाहने वालों का कहना है। कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, तो वहीं कुछ उनका समर्थन करते दिखे।

जॉन के नए लुक ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल

तस्वीर में जॉन अपनी टीम के साथियों संग पोज दे रहे हैं। उन्होंने ऑल ब्लैक लुक अपनाया है जिसमें उनके क्लीन-शेव लुक ने लोगों का ध्यान खींच लिया। एक यूजर ने लिखा, 'क्या गलते थे, और क्या हो गए।' दूसरे ने लिखा, 'दाढ़ी वापस बढ़ाओ!' एक अन्य ने लिखा, 'लगता है वजन कम हो गया। चेहरे पर झुर्रियां साफ नजर आ रही हैं।' वहीं कुछ ने अभिनेता का समर्थन किया और उम्र के हिसाब से उनके लुक को सही बताया।

यहां देखिए तस्वीर

