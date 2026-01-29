जॉन अब्राहम का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर लोग हैरा हो गए

जॉन अब्राहम का बदला हुलिया देख दंग हुए फैंस; बोले- क्या लगते थे, क्या हो गए

लेखन ज्योति सिंह 01:55 pm Jan 29, 202601:55 pm

क्या है खबर?

जॉन अब्राहम की पर्सनैलिटी के दीवाने उनके लाखों फैंस हैं। 'धूम' और 'फोर्स' जैसी फिल्मों में लोगों ने न सिर्फ उनके अभिनय को सराहा, बल्कि उनके लुक्स की तारीफें भी हुई हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसने फैंस को चौंका दिया। क्लीन-शेव लुक में जॉन बिल्कुल बदले अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा उनके चाहने वालों का कहना है। कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, तो वहीं कुछ उनका समर्थन करते दिखे।