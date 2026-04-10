स्पीलबर्ग की खूंखार शार्क सिनेमाघरों में फिर लौटेगी,'जॉज' का 4K अवतार भारत में करेगा धमाका
स्टीवन स्पीलबर्ग की यादगार थ्रिलर फिल्म 'जॉज' 17 अप्रैल 2026 को भारतीय सिनेमाघरों में वापसी करने को तैयार है। इस बार इसे 4के रिस्टोरेशन के साथ पेश किया जाएगा, जिससे यह और भी ज्यादा आकर्षक दिखेगी। यह फिल्म पहली बार 1975 में रिलीज हुई थी। इसमें पुलिस चीफ मार्टिन ब्रॉडी (रॉय शेडर) की कहानी है, जो एक खतरनाक बड़ी सफ़ेद शार्क से अपने तटीय शहर को बचाने की कोशिश करते हैं।
PVR INOX की पहल पर बड़े पर्दे पर मचेगा रोमांच
'जॉज' पी वी आर इनोक्स की 'ओत्यूर क्यूरेशन' सीरीज के तहत लौट रही है। इस सीरीज में मशहूर फिल्ममेकर्स की बेहतरीन फिल्में दिखाई जाती हैं। फिल्म के अपग्रेड किए गए विजुअल्स और साउंड लंबे समय से इसके दीवानों के साथ-साथ नए दर्शकों को भी एक बेहद रोमांचक अनुभव देने का वादा करते हैं। स्पीलबर्ग ने खुद बताया था कि 'जॉज' बनाना उनके लिए एक मुश्किल काम था, लेकिन आज भी यह फिल्म निर्माताओं को प्रेरित करती है। इसने 'समर ब्लॉकबस्टर' फिल्मों का पूरा अंदाज़ ही बदल दिया था। इस पहल में अनुराग कश्यप जैसे निर्देशकों की फिल्में भी शामिल हैं, ऐसे में फिल्म प्रेमियों के पास देखने के लिए काफी कुछ होगा।