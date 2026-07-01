इस फिल्म ने यूट्यूब पर मचाया तहलका

बॉक्स ऑफिस पर फ्लाॅप, अब यूट्यूब पर कमाल दिखा रही ये फिल्म; मिले एक अरब व्यूज

लेखन ज्योति सिंह 04:58 pm Jul 01, 202604:58 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित रहीं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने दर्शकों का भरपूर दिल जीता है। आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे, जिसका हाल भी बॉक्स ऑफिस पर बुरा रहा था। हालांकि यूट्यूब पर इसने एक अरब से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए हैं। फिल्म का नाम 'जया जानकी नायका' है, जिसका हिंदी में शीर्षक 'खूंखार' है और यह साल 2017 में रिलीज हुई थी।