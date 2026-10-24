'कॉफी विद करण' पर जाह्नवी कपूर और वरुण धवन

जाह्नवी कपूर का 'कॉफी विद करण' में खुलासा, करण से बात बंद होने पर बढ़ा वजन

लेखन सयाली 05:53 pm Oct 24, 202605:53 pm

क्या है खबर?

करण जौहर के टॉक-शो 'कॉफी विद करण 9' के तीसरे एपिसोड में जाह्नवी कपूर और वरुण धवन मेहमान बनकर आने वाले हैं। इस एपिसोड का एक मजेदार प्रोमो जारी किया गया, जिसमें दोनों सितारे मजाकिया अंदाज में नोक-झोंक करते नजर आए। एपिसोड के दौरान वरुण ने खुलासा किया कि करण ने एक समय पर उनसे और जाह्नवी से बातचीत बंद कर दी थी। इस पर जाह्नवी ने बताया, "जब हमारी बातचीत बंद हुई तो मेरा वजन बढ़ गया था।"