सुकेश चंद्रशेखर मामले में जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से झटका, वापस लेनी पड़ी याचिका

पृष्ठभूमि

कैसे शुरू हुआ 200 करोड़ की ठगी का ये मामला?

मामला अगस्त, 2021 में अदिति सिंह द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत से शुरू हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुकेश के नेतृत्व वाले एक सिंडिकेट ने उनसे करीब 200 करोड़ की ठगी की है। सुकेश ने जेल के भीतर से ही काम करते हुए खुद को वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताया था। दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए इसी मुख्य अपराध के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला दर्ज किया था।