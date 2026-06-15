प्रीतम की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल

क्या अरिजीत सिंह की राह पर निकले प्रीतम? पोस्ट देखकर लग रहीं संन्यास की अटकलें

लेखन ज्योति सिंह 11:08 am Jun 15, 202611:08 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार प्रीतम अपनी हालिया सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में आ गए हैं। उन्हाेंने अपने जन्मदिन (14 जून) पर मिली बधाइयों के बाद, आभार व्यक्त करते हुए एक खास पोस्ट साझा किया। उनकी पोस्ट देखकर जहां लोग खुश हो रहे हैं, वहीं कुछ के मन में सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि क्या प्रीतम भी पार्श्व गायक अरिजीत सिंह की तरह मुख्यधारा के संगीत से संन्यास ले रहे हैं?