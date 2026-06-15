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क्या अरिजीत सिंह की राह पर निकले प्रीतम? पोस्ट देखकर लग रहीं संन्यास की अटकलें
प्रीतम की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल

क्या अरिजीत सिंह की राह पर निकले प्रीतम? पोस्ट देखकर लग रहीं संन्यास की अटकलें

लेखन ज्योति सिंह
Jun 15, 2026
11:08 am
क्या है खबर?

बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार प्रीतम अपनी हालिया सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में आ गए हैं। उन्हाेंने अपने जन्मदिन (14 जून) पर मिली बधाइयों के बाद, आभार व्यक्त करते हुए एक खास पोस्ट साझा किया। उनकी पोस्ट देखकर जहां लोग खुश हो रहे हैं, वहीं कुछ के मन में सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि क्या प्रीतम भी पार्श्व गायक अरिजीत सिंह की तरह मुख्यधारा के संगीत से संन्यास ले रहे हैं?

हलचल

प्रीतम की पोस्ट ने अटकलों को दिया जन्म

संगीतकार ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आज मैंने खुद को कुछ साल अलग तरीके से जीने का तोहफा देने का फैसला किया है। उन चीजों की भरपाई करने का जो मुझसे छूट गई हैं। नए सफर पर निकलने का समय आ गया है, जिन्हें मैंने लंबे समय से टाल रखा था। मुख्यधारा का सफर शानदार है। लेकिन मैं हमेशा से अनछुए रास्तों को लेकर ज्यादा उत्सुक रहा हूं।'

फैसला

क्या नए सफर पर निकले प्रीतम?

उन्होंने आगे लिखा, 'नए सफर पर निकलने का समय आ गया है, जिन्हें मैंने लंबे समय से टाल रखा था। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।' उनकी इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। लोग पूछ रहे कि क्या प्रीतम संगीत से संन्यास लेने वाले हैं। खैर संगीतकार ने लोगों के सवाल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बता दें, प्रीतम ने 'केसरिया', 'गेरुआ', 'हवाएं' और 'खैरियत' जैसे तमाम बॉलीवुड गानों को संगीत दिया है।

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ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

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