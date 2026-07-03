'दिलेर' के साथ पहली बार सिनेमाघरों में आएंगे इब्राहिम अली खान, रिलीज पर आया ये अपडेट

योजना

इस तारीख पर सिनेमाघरों में आ सकती है फिल्म

फिल्मफेयर से बातचीत में एक सूत्र ने कहा, "दिलेर को दिवाली के आसपास रिलीज करने की योजना है, लेकिन फिलहाल इसे गुप्त रखा जा रहा है। वे 6 नवंबर के आसपास या उसके कुछ समय बाद रिलीज की तारीख की घोषणा कर सकते हैं।" उन्हों बताया कि दिवाली के दौरान कई फिल्में दर्शकों का ध्यान खींचने मैदान में उतरती हैं, इसलिए किसी भी टकराव से बचने के लिए निर्माता इसे दिवाली के आसपास रिलीज करने की योजना बना रहे हैं।