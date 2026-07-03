'दिलेर' के साथ पहली बार सिनेमाघरों में आएंगे इब्राहिम अली खान, रिलीज पर आया ये अपडेट
क्या है खबर?
इब्राहिम अली खान की फिल्म 'दिलेर' लंबे समय से अपनी रिलीज को लेकर चर्चाओं में है। फिल्म का निर्माण दिनेश विजान की कंपनी मैडॉक फिल्म्स ने किया है, जबकि निर्देशक कुणाल देशमुख हैं। ताजा खबर है कि निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने के लिए एक संभावित तारीख तय कर ली है। आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि 'दिलेर' इस साल दिवाली के आसपास सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है।
योजना
इस तारीख पर सिनेमाघरों में आ सकती है फिल्म
फिल्मफेयर से बातचीत में एक सूत्र ने कहा, "दिलेर को दिवाली के आसपास रिलीज करने की योजना है, लेकिन फिलहाल इसे गुप्त रखा जा रहा है। वे 6 नवंबर के आसपास या उसके कुछ समय बाद रिलीज की तारीख की घोषणा कर सकते हैं।" उन्हों बताया कि दिवाली के दौरान कई फिल्में दर्शकों का ध्यान खींचने मैदान में उतरती हैं, इसलिए किसी भी टकराव से बचने के लिए निर्माता इसे दिवाली के आसपास रिलीज करने की योजना बना रहे हैं।
फिल्म
पहली बार सिनेमाघरों में आएगी इब्राहिम की फिल्म
इब्राहिम के लिए 'दिलेर' विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह उनकी पहली थिएटर फिल्म होगी। दरअसल, उनकी डेब्यू फिल्म 'नादानियां' ने सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दिया था। उनकी दूसरी फिल्म 'सरज़मीन' भी जियोहॉटस्टार पर आई थी। 'दिलेर' में इब्राहिम एक मैराथन धावक का किरदार निभाते दिखेंगे। उनके साथ मुख्य किरदार में श्रीलीला नजर आएंगी। फिलहाल, श्रीलीला को कार्तिक आर्यन की म्यूजिकल-रोमांटिक फिल्म में भी देखा जाएगा। इसका निर्देशन अनुराग बसु कर रहे हैं, जिसकी रिलीज तारीख आना बाकी है।