परेश रावल 'हेरा फेरी 3' से सच में हुए बाहर? निर्देशक प्रियदर्शन ने कही ये बात

बयान

परेश रावल के बाहर होने की जानकारी नहीं

TOI से बातचीत में, निर्देशक प्रियदर्शन ने परेश के दूसरी बार फिल्म से बाहर होने के दावे पर कहा, "मुझे इसकी जानकारी नहीं है।" उनके 5 शब्दों को सुनने के बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि वायरल दावे पूरी तरह से फर्जी हैं। उधर बॉलीवुड हंगामा ने स्पष्ट किया है कि अभिनेता के बाहर होने की खबरें जो वायरल हो रही हैं, वह ठीक एक साल पहले उन्होंने ही प्रकाशित की थी। वायरल खबरें एक साल पुरानी हैं।