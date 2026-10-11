'हनुमान अंश' के अभिनेता ने किया पायलट स्मित मच्छार को सलाम, बोले- आप असली हीरो हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान स्मित ने बताया था कि हादसे के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करने से उन्हें हिम्मत मिली थी।

इस पर शोभिनव ने कहा, "स्मित ने बताया कि कैसे उनके विश्वास ने उन्हें जिंदगी-मौत की स्थिति का सामना करने में मदद की। उससे कई लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ। उन्होंने हमें हनुमान चालीसा की शक्ति का एहसास कराया। इस बात को सबके सामने कहने के लिए मैंने उनका बहुत धन्यवाद किया।"