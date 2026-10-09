इजरायल फ्लाईदुबई के भारतीय पायलट स्मित मच्छार को नागरिक वीरता पुरस्कार से सम्मानित करेगा

इजरायल भारतीय पायलट स्मित मच्छार को नागरिक वीरता पुरस्कार से सम्मानित करेगा

लेखन गजेंद्र 08:56 am Oct 09, 202608:56 am

क्या है खबर?

इजरायल ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में ओमानी सह-पायलट से मुकाबला करके बड़ी दुर्घटना को टालने वाले भारतीय पायलट स्मित मच्छार को सम्मानित करने का फैसला किया है। इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने गुरुवार को कहा कि मच्छार को उनकी "असाधारण बहादुरी और उत्कृष्ट व्यावसायिकता" के लिए इजरायल का 'राष्ट्रपति नागरिक वीरता पुरस्कार' दिया जाएगा। हर्जोग ने कहा कि कैप्टन स्मित के साहस ने एक बड़ी आपदा को टालने में मदद की है।