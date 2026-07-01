शो 'मां है ना' के विजेता बने गुल्लू

शिल्पा शेट्‌टी के शो 'मां है ना' को मिला विजेता, गुल्लू के हाथ लगी चमचमाती ट्रॉफी

लेखन ज्योति सिंह 06:09 pm Jul 01, 202606:09 pm

क्या है खबर?

शिल्पा शेट्‌टी के कुकिंग रियलिटी शो 'मां है ना' को आखिरकार अपना विजेता मिल गया है। गुल्लू उर्फ कुशल तंवर और उनकी मां मुनेश तंवर ने पहले सीजन की विजेता की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए गुल्लू और उनकी मां को इस शानदार जीत की बधाई दी।उधर फैंस भी प्रतियोगी की जीत की खुशी मना रहे हैं। बता दें, 'मां है ना' का प्रीमियर ZEE5 पर हुआ था।