ऑस्कर 2026: 'गोल्डन' ने रचा इतिहास, जीता सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार

लेखन Manoj Panchal 08:28 am Mar 16, 202608:28 am

क्या है खबर?

फिल्म 'के-पॉप डेमन हंटर्स' के गाने 'गोल्डन' ने 'सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग' का ऑस्कर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह पहला के-पॉप गाना बना है। इसके साथ ही इजाए, इडो और टेडी पार्क इस कैटेगरी में ऑस्कर जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई कलाकार बन गए हैं। पुरस्कार की घोषणा से पहले EJAE, ऑड्री नूना और रेई आमी ने इस गाने पर परफॉर्मेंस भी दी थी। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर का खिताब भी जीता है।